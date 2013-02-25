Перенести товары в интернет-магазин - Opencart

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки312 просмотров
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Есть интернет магазин – тематика спортивные игры:

Нужно перенести товар со страниц сайта производителя на сайт интернет магазина.

В общей сумме около 500 позиций.

Ничего придумывать не нужно все характеристики, описание и фото есть.

Около 10 категорий.

В среднем: 1 фото товара, 3-7 характеристик и текст описания.

Если текст описания большой – (такое будет не часто) нужно разбить на абзацы. У любого текста нужно делать отступ первой строки.

Ошибок в описании и в характеристиках быть не должно – это важно! Перед оплатой, какой-то процент товаров будет выборочно проверятся клиентом. Он в случае найденной ошибки не будет платить деньги за категорию:(

Оплата поэтапная: за каждую категорию или в начале если хотите, за позицию:)

Если вы работали с CMS Opencart это будет преимуществом.

Если вы успешно будете работать, заказы будут постоянными!

Пишите стоимость за 1 позицию.

И сколько у вас замёт по времени заполнить 50 позиций.

OpenCart
11 лет назад
spaceworker
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$70
1 день
Елена грамотный, ответственный копирайтер. Отлично справилась с задачей переноса порядка 500 товаров на сайт интернет магазина. Единственный отрицательный момент в проекте был связан с неумышленным увеличением сроков проекта, в связи с болезнью Елены. В остальном остался очень доволен взаимодействием и результатом. С удовольствием рекомендую Елену для ваших проектов!
Спасибо за заказ! Работать понравилось. Отличный заказчик. Особая благодарность за терпение и понимание!
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