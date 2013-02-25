Перенести товары в интернет-магазин - Opencart

Есть интернет магазин – тематика спортивные игры:

Нужно перенести товар со страниц сайта производителя на сайт интернет магазина.

В общей сумме около 500 позиций.

Ничего придумывать не нужно все характеристики, описание и фото есть.

Около 10 категорий.

В среднем: 1 фото товара, 3-7 характеристик и текст описания.

Если текст описания большой – (такое будет не часто) нужно разбить на абзацы. У любого текста нужно делать отступ первой строки.

Ошибок в описании и в характеристиках быть не должно – это важно! Перед оплатой, какой-то процент товаров будет выборочно проверятся клиентом. Он в случае найденной ошибки не будет платить деньги за категорию:(

Оплата поэтапная: за каждую категорию или в начале если хотите, за позицию:)

Если вы работали с CMS Opencart это будет преимуществом.

Если вы успешно будете работать, заказы будут постоянными!

Пишите стоимость за 1 позицию.

И сколько у вас замёт по времени заполнить 50 позиций.