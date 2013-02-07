Требуется контент-менеджер

Всем доброго дня. Разыскивается знающий своё дело контент менеджер для добавления товаров и создания и добавления небольших описаний для электроники и телерадиооборудования. Интересует цена за 1 позицию с описанием в 300-400 символов, а также портфолио в данной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написание статей для сайта.
Тематика: туризм (раширенная: города, страны, достопримечательности, рестораны, отели, клубы и тд)
Объем и план работы: 1 статья = около 3-4 тысяч символов + 3-10 картинок, требуется от 20 статей в день.
Оплата: при выполнении плана раз в неделю от 400 долларов + премии за качество (если к статьям минимальные требования, то готов платить 400 долларов, если написаны качественно и подобраны хорошие картинки, то готов платить до 600 долларов в неделю). Премии за превышение плана.
Ищу несколько человек, большой объем работы.
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