Требуется контент-менеджер

$250
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Задача: написание статей для сайта.

Тематика: туризм (раширенная: города, страны, достопримечательности, рестораны, отели, клубы и тд)

Объем и план работы: 1 статья = около 3-4 тысяч символов + 3-10 картинок, требуется от 20 статей в день.

Оплата: при выполнении плана раз в неделю от 400 долларов + премии за качество (если к статьям минимальные требования, то готов платить 400 долларов, если написаны качественно и подобраны хорошие картинки, то готов платить до 600 долларов в неделю). Премии за превышение плана.

Ищу несколько человек, большой объем работы.

11 лет назад
zmicierts
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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