Требуется контент-менеджер

Задача: написание статей для сайта.

Тематика: туризм (раширенная: города, страны, достопримечательности, рестораны, отели, клубы и тд)

Объем и план работы: 1 статья = около 3-4 тысяч символов + 3-10 картинок, требуется от 20 статей в день.

Оплата: при выполнении плана раз в неделю от 400 долларов + премии за качество (если к статьям минимальные требования, то готов платить 400 долларов, если написаны качественно и подобраны хорошие картинки, то готов платить до 600 долларов в неделю). Премии за превышение плана.

Ищу несколько человек, большой объем работы.