Прописать другой падеж

Для сайта http://sadteh24.ru сделать статичную перелинковку между товара. То есть мы даем список ключевых слов и соответствующие им страницы. От исполнителя требуется ввести с 3-4 других товаров ссылки(ключевое слово) на раскручиваемую страницу. Ключевое слово с сылкой ...
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В админке сайта надо 240 примерно названиям прописать родительный падеж (нет кого-чего? если кто не в курсе)). Клик войти для правки--пишем--клик сохранить--клик закрыть. Срок сегодня. Пишите сразу срок и цену в предложении.
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