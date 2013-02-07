Срочно требуется контент менеджер в Интернет магазин

Образование- ср.техническое или высшее. Продвинутый пользователь ПК ,офисных приложений, 1с, базовые навыки работы в Photoshop и фотографирования товара, свободная работа в CMS. Базовые знания интернет технологий и принципов работы ИМ. Навыки наполнение сайта тематическим контентом и его актуализация с 1С , формирование товара. Ведение всех разделов ИМ -формирование и обработка текстов и фотографий. Обязательно: грамотный русский, умение работать в команде и взаимодействия с офисными сотрудниками.

Желательно: Навыки написания текстов, новостей, и описания товара.

Условия:

Работать можно удалённо но нужно иногда раз в месяц приезжать в офис с целью ознакомиться с новым товаром и отснять его. Если вы не из Москвы место размещение обеспечим

Зп по результатам собеседования от 30000руб