Наполнить сайт, система WordPress

Время потрачено зазря. Человек сделал часть работы, получил деньги и вместо выполнения договоренного объема - пропал. После уже прислал сообщение, что работать он не будет, будто там вордпресс не понимает ни стилей ни редактора, а почему так поздно выслал сообщение - потому что не мог поймать онлайн. Бред. Приват веблансер никто не отменял. Тут сообщения доходят без всяких онлайн. Ну да у него куча клиентов и все довольны. Дополнение: "Ваше предложение попробуйте сами наполнить там". Таки и было наполнено до Вас и показано куда и что. Неубедительно, доктор Ватсон.