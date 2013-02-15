Наполнить сайт, система WordPress

Наполнение сайтовЗавершен26 заявок829 просмотров
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Необходимо наполнить сайт товарами, система управления WordPress

Приступить необходимо с понедельника. Количество товаров примерно 50-100 штук.

Оплата 4 рубля за товар. Оплата по факту выполнения.

WordPress
11 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
userone18
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством остался доволен!Александр доступно рассказал об объеме работы, всегда был на связи, по окончанию всей работы без задержек оплатил работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Alex27021993
Александр 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Время потрачено зазря. Человек сделал часть работы, получил деньги и вместо выполнения договоренного объема - пропал. После уже прислал сообщение, что работать он не будет, будто там вордпресс не понимает ни стилей ни редактора, а почему так поздно выслал сообщение - потому что не мог поймать онлайн. Бред. Приват веблансер никто не отменял. Тут сообщения доходят без всяких онлайн. Ну да у него куча клиентов и все довольны. Дополнение: "Ваше предложение попробуйте сами наполнить там". Таки и было наполнено до Вас и показано куда и что. Неубедительно, доктор Ватсон.
Miss_Valeria
Валерия 
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отлично выполненная работа по наполнению сайта: оперативно, без вопросов. Второе сотрудничество с Валерией и все нравится.
Подробно расписанные задачи, своевременная оплата.
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$12
3 дня
После приема материалов, молчание, сотрудничество не состоялось, работа не выполнена.
Спасибо за работу! Все отлично!
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