Добавить на сайт 6 страниц

$6
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок205 просмотров
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Здравствуйте!

Согласно приложенному макету нужно добавить на сайт 6 статей. Текст и картинки во вложении. Адрес сайта в ТЗ.

Выбранному исполнителю в дальнейшем отдам остальные 35 станиц!

11 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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