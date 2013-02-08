Нужно добавить объявления о вакансиях на сайты

$7
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок160 просмотров
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На сайты (15 шт.), посвященные работе нужно добавить по 3 вакансии в раздел IT, программирования.

Описание вакансий и список сайтов будут предоставлены.

Оплата производится по предоставленному отчету.

В отчете необходимо указать ссылки на все 3 вакансии, размещенные на каждом сайте из прилагаемого списка.

11 лет назад
BROTHERScompany
Евгений 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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