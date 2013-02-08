Описания выпусков +100500

Есть сайт, на котором регулярно (автоматически) публикуются новые серии +100500. Нужно подписаться на сайт по RSS и при выходе новых серий добавлять к ним описания роликов.

Описание каждого ролика новой серии - 1-3 грамотных предложения без нецензурных слов. Желательно повторять цитаты участников ролика и обороты Макса из комментариев к ролику, если они цензурные.

Новые серии +100500 появляются вечером каждое воскресенье и четверг. Посты на сайте появляются ночью на понедельник/на пятницу. К вечеру понедельника/пятницы описания должны быть.

В заявке укажите цену за серию и пример описания одного ролика из http://www.youtube.com/watch?v=uqYnClfLm-o