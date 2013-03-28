Очень внимательный контент-менеджер.

Необходимо наполнить сайт urchance.org. Подробно в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Заливать статьи на сайт и делать это очень качественно.
Каждая статья должна быть представлена в лучшем виде.
Ключевые характеристики для исполнителя:
Перфекционизм, трудолюбие, желание и умение оформлять тексты на пять с плюсом.
Необходимые навыки:
1) Владение Photoshop на базом уровне (уменьшить, обрезать фотографию).
2) Знание html и css на среднем уровне (умение оформлять тексты не только в редакторе wysiwyg, но и напрямую через код, понимание, обозначений всех базовых тегов, использующиеся в оформлении текстов -
,
, , ,
- ,
- , ,,, понимание, что такое стили, что такое таблицы css, как это все взаимосвязано и как сделать так, чтобы нужные стили использовались в нужных местах).
3) Чувство прекрасного для поиска лучших фотографий под статью на платных фотостоках.
Дополнительные требования: Связь по Скайп и ICQ. Присуствие в сети каждый день.
Работа на непостоянной, но долгосрочной основе. Т.е. заливка 30 - 40 статей в месяц.
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