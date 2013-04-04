Требуется очень старательный и аккуратный рерайтер с грамотным русским языком на постоянную работу в интернет-проект. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ИСТОЧНИКОВ (т.е. не весь Интернет «шерстить»). ...