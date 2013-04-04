Необходимо подготовить чертеж кровати по заданным размерам и требованиям. Программа, где будет подготовлен чертеж не имеет значения, главное чтобы чертеж был понятен при реализации проекта на производстве.
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Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации. Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
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