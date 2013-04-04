kyrushg

Рустам kyrushg

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подготовить чертеж кровати.

    Необходимо подготовить чертеж кровати по заданным размерам и требованиям. Программа, где будет подготовлен чертеж не имеет значения, главное чтобы чертеж был понятен при реализации проекта на производстве.

    Чертежи и Схемы44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощник руководителя

    $1000

    Молодой, динамично развивающейся интернет-компании требуется ответственный и исполнительный помощник руководителя. Обязанности: Выполнение различных заданий руководителя - от наполнения сайта до активных продаж. Требования к кандидату: -Мужчина, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Очень внимательный контент-менеджер

    Задача: Заливать статьи на сайт и делать это очень качественно. Каждая статья должна быть представлена в лучшем виде. Ключевые характеристики для исполнителя: Перфекционизм, трудолюбие, желание ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Очень старательный рерайтер на постоянную работу

    Требуется очень старательный и аккуратный рерайтер с грамотным русским языком на постоянную работу в интернет-проект. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ИСТОЧНИКОВ (т.е. не весь Интернет «шерстить»). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт информации в большом обьеме

    Требуется опытный исполнитель для оперативного выполнения задания по рерайту информации. Кол-во символов рерайта – более 100 тыс. знаков. Особенности работы: 1. Информацию надо подбирать самостоятельно из СТРОГО ОГРАНИЧЕННОГО НАБОРА ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Очень внимательный контент-менеджер.

    Задача: Заливать статьи на сайт и делать это очень качественно. Каждая статья должна быть представлена в лучшем виде. Ключевые характеристики для исполнителя: Перфекционизм, трудолюбие, желание ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Очень старательный рерайтер на постоянную работу
Отличный заказчик, вежливый и приятный в общении. Все детально объяснил, показал. Оплата в срок. Рекомендую сотрудничество!!!
Хороший исполнитель, все выполнил в срок в соответствии с требованиями.
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