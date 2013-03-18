Добавить товары

Обязанности -Модерация товаров для интернет-магазина; -Перевод описаний и названий товаров с английского языка; -Составление креативных заголовков. -Поиск товаров-дубликатов Требования -Знание английского языка; -Уверенный ПК и Интернет пользователь; -Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS; -Высокая грамотность письменной речи; -Внимательность; -Усидчивость; -Ответственность и целеустремленность в достижении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, необходимо наполнить сайт, магазин.
http://mishaprikolov.ru/index.php
пожалуйста пишите стоимость за единицу товара.
добавить картинку,
данные товара,
в описании товара пишем название картинки.
примеры по ссылке
оплата только яндексденьги, желательно иметь скайп.
просьба к тому, кого выберу,
зарегистрируйтесь на сайте, я включу вас админом
вышлю необходимые данные и инструкцию.
естественно будут предоставлены картинки товаров и все необходимое для заполнения
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