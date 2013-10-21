К работе отношусь ответственно. Если мне доверяют выполнение работы, всегда нахожусь на связи, не пропадаю, выполняю все в срок.

Быстро и качественно наполняю интернет-магазины, только копипаст (рерайты и копирайты не выполняю!)

Примеры магазинов, наполнением которых занималась (список не полный):

www.tavolini.ru

www.domotexnika.com.ua

www.magchasov.ru

www.mebelshop-spb.ru

www.fishing-tula.ru

www.elsieshop.ru

www.serialz.com.ua