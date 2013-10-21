kroshka083

Екатерина Кедык kroshka083

 
40 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

К работе отношусь ответственно. Если мне доверяют выполнение работы, всегда нахожусь на связи, не пропадаю, выполняю все в срок.

Быстро и качественно наполняю интернет-магазины, только копипаст (рерайты и копирайты не выполняю!)

Примеры магазинов, наполнением которых занималась (список не полный):

www.tavolini.ru

www.domotexnika.com.ua

www.magchasov.ru

www.mebelshop-spb.ru

www.fishing-tula.ru

www.elsieshop.ru

www.serialz.com.ua

Отзывы заказчиков
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт товарами
Все отлично! Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Поиск фотографий на фотобанке по заданным критерия
Проект успешно выполнен.
рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перенести контент
Все ок. Сделано.
рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Екатерина, отлично справилась с заданием. Всё выполнено в срок и качественно, несмотря на срочность задачи и малое количество деталей. Спасибо за сотрудничество.
рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
tulumba
Ксения 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Наполнение каталога
Все быстро, точно. Рекомендую
рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
15 отзывов
от $10
от 1 дня
#60
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#215