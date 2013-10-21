Екатерина Кедык kroshka083kroshka083
40 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
К работе отношусь ответственно. Если мне доверяют выполнение работы, всегда нахожусь на связи, не пропадаю, выполняю все в срок.
Быстро и качественно наполняю интернет-магазины, только копипаст (рерайты и копирайты не выполняю!)
Примеры магазинов, наполнением которых занималась (список не полный):
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично
$50
10 баллов
10 лет назад
Проект успешно выполнен.
$50
10 баллов
10 лет назад
Все ок. Сделано.
$60
10 баллов
10 лет назад
Екатерина, отлично справилась с заданием. Всё выполнено в срок и качественно, несмотря на срочность задачи и малое количество деталей. Спасибо за сотрудничество.
$5
10 баллов
10 лет назад
Все быстро, точно. Рекомендую
Наполнение сайтов
15 отзывов
от $10
от 1 дня
#60
Интернет-магазины
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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