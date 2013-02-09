Аудитор товаров интернет-магазина

До сих пор сотрудничаем с Алексеем по проекту интернет-гипермаркета. За время работы Алексей вырос из аудитора в руководителя отдела модерации. Очень быстро схватывает и понимает что нужно заказчику. Приятно работать вместе. Я знаю, что могу полностью доверить Алексею процесс управления группой сотрудников и все будет сделано в срок. Алексей обладает очень ценным качеством организации людей и процессов. Для нас Алексей является очень ценным сотрудником - одним из немногих, кто действительно ценит свою репутацию и работает с полной самоотдачей.