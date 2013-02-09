Аудитор товаров интернет-магазина

$500
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок371 просмотр
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Обязанности

-Проверка качества модерации товаров;

-Выдача замечаний модераторам для улучшения качества контента.

Требования

-Знание английского языка;

-Уверенный ПК и Интернет пользователь;

-Желателен опыт размещения информации на сайтах через различные CMS;

-Высокая грамотность письменной речи;

-Внимательность;

-Усидчивость;

-Ответственность и целеустремленность в достижении цели поставленной задачи.

Условия

-Достойная оплата труда по количеству проверенных товаров (по итогам собеседования – от 400$);

-Возможность работать удаленно из дома;

-Карьерный рост в молодой амбициозной компании с зарубежными инвесторами.

Мы — молодой коллектив в быстрорастущей компании ищем единомышленников. Мы ценим целеустремленность и эффективность в каждом члене команды и с радостью примем новых участников.

11 лет назад
Mercha
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Fortik
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$300
30 дней
До сих пор сотрудничаем с Алексеем по проекту интернет-гипермаркета. За время работы Алексей вырос из аудитора в руководителя отдела модерации. Очень быстро схватывает и понимает что нужно заказчику. Приятно работать вместе. Я знаю, что могу полностью доверить Алексею процесс управления группой сотрудников и все будет сделано в срок. Алексей обладает очень ценным качеством организации людей и процессов. Для нас Алексей является очень ценным сотрудником - одним из немногих, кто действительно ценит свою репутацию и работает с полной самоотдачей.
Ответственный работодатель. Гибкая система поощрений сотрудников. Проблем с оплатой труда не возникало.
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