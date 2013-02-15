Тексты для 5и страниц

$15
Наполнение сайтовЗавершен10 заявок227 просмотров
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Приветствую!

Нужно заполнить 5-ть страничек для сайта. СЕО не важно. Текст должен быть связным (не белиберда.:))

Странички:

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Главная > 1000 символов

О компании > 1000 символов

Продукты > 1000 символов

Клиенты > 1000 символов (можно надергать реально существующих и в столбик их)

История > 1000 символов

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тематика:

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Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

Транспортная обработка грузов и хранение

Хранение и складирование

Организация перевозок грузов

Аренда прочих транспортных средств и оборудования

Аренда торгового оборудования

Упаковывание

Предоставление прочих услуг

Деятельность ресторанов и кафе

Найм рабочей силы и подбор персонала

Поставка продукции общественного питания

Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг

Деятельность внутреннего водного транспорта

Деятельность туристических агентств

Обработка данных

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления редприятием

Рекламная деятельность

Предоставление различных видов услуг

Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом

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оплата: киви, ЯД, ВМ.

11 лет назад
RCarloss
Олег 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$15
2 дня
Доволен! Спасибо Наталье за отличную работу!
Хорошее ТЗ, достойные расценки, быстрая оплата — одни плюсы от сотрудничества с Олегом. Всем рекомендую этого заказчика.
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