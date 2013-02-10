Контент редактор (Битрикс)

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок234 просмотра
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необходим контент редактор для наполнения сайтов информацией

- поиск, редактирование и размещение информации и фотографий по заданной тематике на сайте

- умение работать в cms Битрикс

11 лет назад
ag77
45 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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