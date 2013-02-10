Контент редактор (Битрикс)

Приветствую, необходимо наполнить сайт, магазин. http://mishaprikolov.ru/index.php пожалуйста пишите стоимость за единицу товара. добавить картинку, данные товара, в описании товара пишем название картинки. примеры по ссылке оплата только яндексденьги, желательно иметь скайп. просьба к тому, кого выберу, зарегистрируйтесь на сайте, я включу вас ...