Наполнение фотосайтов

Требуется человек на постоянную работу - обновление и наполнение эротических сайтов. Оплата еженедельная + возможны шабашки. Почти маниакальная любовь к эротике приветствуется, так как нужен человек на продолжительное время.

Требования:

- Ответственность

- Online хотя бы раз в трое суток