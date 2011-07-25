Описания товаров - одежда, текстиль, кожгалантерея

КопирайтингЗавершен9 заявок255 просмотров
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Нужны описания товаров уникальные ( с 0) и рерайт для интернет магазина одежды, текстиля и кожгалантереи. (халаты, сумки, белья, постель, ремни, аксессуары)

Размер описания: 2-3 предложения, около 200 зн.б.п.

1 описание - 0.2 у.е.

Уникальность: не ниже 90 по адвего.

Рерайт описаний:

Стоимость 0.10 у.е.

Тестовое задание:

http://www.egos.ua/product/1616/

Указывайте цены (если отличается от предлагаемой), сроки выполнения работы

12 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
5 дней
Елена быстро и грамотно пишет качественные описания к товарам. Ничего не надо объяснять, всё понимает на ходу. Доволен сотрудничеством.
Сотрудничеством с Евгением очень довольна: четкое задание и своевременная оплата гарантированы!
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