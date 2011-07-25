Описания товаров - одежда, текстиль, кожгалантерея

Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны описания товаров уникальные ( с 0) и рерайт для интернет магазина одежды, текстиля и кожгалантереи. (халаты, сумки, белья, постель, ремни, аксессуары)
Размер описания: 2-3 предложения, около 200 зн.б.п.
1 описание - 0.2 у.е.
Уникальность: не ниже 90 по адвего.
Рерайт описаний:
Стоимость 0.10 у.е.
Тестовое задание:
http://www.egos.ua/product/1616/
Указывайте цены (если отличается от предлагаемой), сроки выполнения работы
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