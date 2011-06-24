Статьи о ресторанном оборудовании

Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. Оплата 1$ за 1 000 зн. Сотрудничество на постоянной основе.