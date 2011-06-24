Копирайт 25к текста, масса тематик на выбор

Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Копирайт: пачки 25к текста по 20 wmz, куча тематик на выбор, даю много заказов
свободные темы
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Велосипеды
Телевизоры и плазменные панели
Автомобили
Аудиотехника
Мобильные телефоны
Оборудование
Охота и рыбалка
Смесители
Фото
еще темы:
Аптека
Все для дома и дачи
Красота и здоровье
Ванны
Душевые кабины
Сантехника и мебель для ванной
Строительная тема ряд позиций:
Инструменты
Кровельные, облицовочные и отделочные материалы
Ручной инструмент
Строительные материалы
Электрика
Электроинструменты
Каждая тема это отдельный заказ который я готов дать одному человеку, 25к знаков без пробелов, 20 wmz. Оплата возможна только в вебмани, wmr или wmz кошелек на Ваш выбор.
Требования к тексту:
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1) 25к текста это 10-12 статей;
2) темы: подходит все что касается обозначенной темы, предпочтение статьям о товарах. Товары легко выявить на market.yandex.ru:
к примеру стройматериалы –
http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=1618979&ncrnd=7441
(можете писать о разных лаках, красках, в общем все что по заголовкам).
Аналогично по каждой теме обозначенной выше.
Исходников нет, я только обозначил круг тематики.
3) По каждой теме вы пишите статью за статьей объемом 1,5-2,5к знаков.
4) Каждая статья должна быть по конкретному одному вопросу в теме, иметь четкий и ясный заголовок и четкое содержание по сути заголовка.
5) Текст разделен на логические абзацы не более 4-5 предложений;
6) Все готовые статьи оформляете в Word 2003 (doc): один файл в котором все статьи одна за другой, заголовки статей должны быть формата h2 (Heading2) ,
7) я проверяю и делаю оплату в wmz.
Сроки:
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Сегодня я даю вам согласие на работу – на 3-й день к полудню жду тексты.
К примеру понедельник старт – в четверг результат.
Я не принимаю работу если:
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если текст ни о чем; если суть заголовка не раскрыта и написано в общем и поверхностно без знания материала;
если найду ошибки;
если я найду через поиск хоть одну его копию или похожий вариант;
Просьба при обращении ко мне не терять времени и сразу указывать!
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тематику которую Вы готовы взять (одну).
не нужно мне писать сообщения вроде "сделаю все тексты, обращайтесь", удаляю сразу. Пишите по сути вопроса – что готовы взять из тем, список выше.
И еще большая просьба, свои цены дороже не предлагайте, я отказываю.
Предпочтения:
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Тем кто постоянно в онлайне,
Однозначно тем кто в теме, см. любая тема из вышеперечисленных;
Тем кто умеет красиво излагать мысли без лишней текстовой воды буду давать заказы постоянно.
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