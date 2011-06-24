Копирайт 25к текста, масса тематик на выбор

Копирайт: пачки 25к текста по 20 wmz, куча тематик на выбор, даю много заказов

свободные темы

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Велосипеды

Телевизоры и плазменные панели

Автомобили

Аудиотехника

Мобильные телефоны

Оборудование

Охота и рыбалка

Смесители

Фото

еще темы:

Аптека

Все для дома и дачи

Красота и здоровье

Ванны

Душевые кабины

Сантехника и мебель для ванной

Строительная тема ряд позиций:

Инструменты

Кровельные, облицовочные и отделочные материалы

Ручной инструмент

Строительные материалы

Электрика

Электроинструменты

Каждая тема это отдельный заказ который я готов дать одному человеку, 25к знаков без пробелов, 20 wmz. Оплата возможна только в вебмани, wmr или wmz кошелек на Ваш выбор.

Требования к тексту:

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1) 25к текста это 10-12 статей;

2) темы: подходит все что касается обозначенной темы, предпочтение статьям о товарах. Товары легко выявить на market.yandex.ru:

к примеру стройматериалы –

http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=1618979&ncrnd=7441

(можете писать о разных лаках, красках, в общем все что по заголовкам).

Аналогично по каждой теме обозначенной выше.

Исходников нет, я только обозначил круг тематики.

3) По каждой теме вы пишите статью за статьей объемом 1,5-2,5к знаков.

4) Каждая статья должна быть по конкретному одному вопросу в теме, иметь четкий и ясный заголовок и четкое содержание по сути заголовка.

5) Текст разделен на логические абзацы не более 4-5 предложений;

6) Все готовые статьи оформляете в Word 2003 (doc): один файл в котором все статьи одна за другой, заголовки статей должны быть формата h2 (Heading2) ,

7) я проверяю и делаю оплату в wmz.

Сроки:

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Сегодня я даю вам согласие на работу – на 3-й день к полудню жду тексты.

К примеру понедельник старт – в четверг результат.

Я не принимаю работу если:

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если текст ни о чем; если суть заголовка не раскрыта и написано в общем и поверхностно без знания материала;

если найду ошибки;

если я найду через поиск хоть одну его копию или похожий вариант;

Просьба при обращении ко мне не терять времени и сразу указывать!

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тематику которую Вы готовы взять (одну).

не нужно мне писать сообщения вроде "сделаю все тексты, обращайтесь", удаляю сразу. Пишите по сути вопроса – что готовы взять из тем, список выше.

И еще большая просьба, свои цены дороже не предлагайте, я отказываю.

Предпочтения:

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Тем кто постоянно в онлайне,

Однозначно тем кто в теме, см. любая тема из вышеперечисленных;

Тем кто умеет красиво излагать мысли без лишней текстовой воды буду давать заказы постоянно.