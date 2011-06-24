Финальное наполнение сайта

Добрый День,

Есть новый сайт,который осталось дополнить контентом (http://dtve.ru/test/)

Меня интересует человек который возьмётся за наполнение разделов которые остались пустыми.Информацию по необходимой работе я буду сообщать посредством голосового общения.

Если ваша работа будет хорошо выполненна,то будем говорить о долгосрочном сотрудничестве.

С ув.Прокопенко Александр.