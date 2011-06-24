Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Надо наполнить пять статичных страниц (Условия предоставления услуг,Политика конфиденциальности,Связаться с нами,О нас,Реклама),
так как они заполнены на сайте fiverr.com/ перевести отредактировать , Ваш бюджет.
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Уважаемые авторы! Моей команде пришел большой объем работы на рерайтинг - нужны еще авторы для этого проекта. Отдам предпочтение наилучшему сочетанию цена/качество, с учетом большого объема и того, что при успешном сотрудничестве вы сможете стать частью ...Закрыт12 лет назад
1. Два текста на главную сайта: а) 1-ый ~1200 символов без пробелов - вводная о компании и услугах в) 2-ой ~2000 символов без пробелов - памятка клиенту 2. Необходимо отрерайтить до уникальности пару статей. (оригиналы вышлю) По 1 пункту ...Закрыт12 лет назад
Нужен полный рерайт небольшой статьи: http://archi.ru/events/news/news_present_press.html?nid=34904&fl=1&sl=1 Весь текст который идет после первого абзаца "Речь идет..."Завершен12 лет назад
- $20
Копирайт: пачки 25к текста по 20 wmz, куча тематик на выбор, даю много заказов свободные темы ============================== Велосипеды Телевизоры и плазменные панели Автомобили Аудиотехника Мобильные телефоны Оборудование Охота и рыбалка Смесители Фото еще темы: Аптека Все для дома и дачи Красота и здоровье Ванны Душевые кабины Сантехника и мебель для ванной Строительная тема ряд ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно сделать глубокий рерайтинг статей. Тема статей : мотивация, успех, личностный рост, достижение целей,доверительное управление на рынке Форекс, инвестиции, управление личными финансами. Требуется для начала 12-15 статей в месяц. Интересует ваша стоимость, при ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужны описания товаров уникальные ( с 0) и рерайт для интернет магазина одежды, текстиля и кожгалантереи. (халаты, сумки, белья, постель, ремни, аксессуары) Размер описания: 2-3 предложения, около 200 зн.б.п. 1 описание - 0.2 у.е. Уникальность: не ниже 90 ...Завершен12 лет назад
Уважаемые авторы! Моей команде пришел большой объем работы - нужны еще авторы для этого проекта. СЕО копирайтинг, сдать надо сегодня вечером, поэтому я распределю работу между несколькими авторами. Стоимость - 1.5$ за 1000 знаков, обязательно - человек ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходима статья описывающая методику лапароскопии в гинекологии доступным языком. Должно быть описание: сути методики, техники проведения, преимуществ для пациента. Не менее 1500 символов.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача - наполнение сайта новостями о недвижимости. Для публикации выбираются новости общероссийского значения или региональные оренбургские. Поиск новостей самостоятельный - если нужно вместе подберем десяток сайтов где они регулярно появляются. Текст новости рерайтится, подбирается подходящая картинка, новость размещается ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад