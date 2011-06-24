Статьи Mac тематики (iPhone, iPad и др)

Ищем людей для ежедневного написания статей о ресторанном оборудовании и составление описаний продукции для ресурса http://maresto.com.ua/ Объем работы 1 статья в день-два (в зависимости от размеров и сложности). Размеры статей - 8-12 тыс знаков. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется журналист-писатель для сайта о Apple. Нужно писать статьи и аналитические обзоры программ, игр и полезных приложений.
Обязательные требования:
- наличие устройства;
- умение понятливо писать, излагать мысли.
Для связи со мной можете писать в ICQ^ два четыре девять 343 138
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