Статьи Mac тематики (iPhone, iPad и др)

КопирайтингЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Требуется журналист-писатель для сайта о Apple. Нужно писать статьи и аналитические обзоры программ, игр и полезных приложений.

Обязательные требования:

- наличие устройства;

- умение понятливо писать, излагать мысли.

Для связи со мной можете писать в ICQ^ два четыре девять 343 138

12 лет назад
maximizem
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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