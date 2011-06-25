Написать статьи

В один из разделов сайта: ~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье. Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать ...
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Нужно вручную написать 10 статей знаков по 2000.
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Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/Promo.aspx
Уникальность текста должна быть 100%.
Образец реального существующего текста, с представлением темы которой нужно придерживаться ниже.
Можно импровизировать, но не рекламировать!
Ключевые слова: офис, представительство, новости, статьи, объявления.
Сайт: http://literia.ru
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Литерия. Виртуальный офис в интернете фирмам!
Мода на современные атрибуты организации, да и жизненная необходимость заставляют бежать руководителей в ногу со временем и обеспечивать разработку и сопровождение визиточного WEB – сайта.
Такой сайт, как правило, афиширует информацию о предложениях, товарах, услугах и позволяет встретиться с руководством бизнеса или ее/его support'ом.
Это называется WEB – представительством бизнеса.
Но что делать, если в банке нет достаточного количества свободных активов на разработку и содержание сайта, его наполнение и вывод на лидирующие позиции в яндексе?
Я знаю выход из этой ситуации! Придумано множество скриптов, предоставляющих услугу размещения информации о Ваших предложениях в виде объявления или описания с возможностью размещать и обновлять свои статьи навсегда. И такие каталоги, как правило, монетизируемые, с оплатой за определенный желаемый вид публикования.
Для нас интересны популярные бесплатные WEB-представительства с большим сроком размещения публикаций, без ограничений на объем данных, возможностью выделения файлов. Гораздо приятней разместить свою информацию без оплаты, тем более, что не доказано, насколько адекватна отдача от платных публикаций и будет ли она в перспективе?...
Одним из популярных сервисов открытия бесплатных WEB – представительств является бизнес – каталог «Литерия». Вам предлагаются следующие возможности:
размещение справочника по фирме с логотипом и подробным описанием, картой проезда, телефонами, факсами и пр;
размещение значительного количества новостей фирмы, статей и предложений товаров и услуг в виде объявлений;
размещение ссылок на популярные сайты;
возможность отправки сообщений участникам проекта «Литерии».
Очевидно, что для типового бюджетного WEB – представительства даже крупной фирмы, или фирмы с недостаточными финансовыми возможностями этого более, чем достаточно.
Все описанные возможности становятся доступными после обычной регистрации.
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