Написать статьи

КопирайтингЗакрыт3 заявки274 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вручную написать 10 статей знаков по 2000.

Шаблонизаторы - генераторы не использовать (не приму).

Цена 30 руб. за 1000 знаков.

Оплата по Webmoney (WMR) сразу после приема работы.

Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/Promo.aspx

Уникальность текста должна быть 100%.

Образец реального существующего текста, с представлением темы которой нужно придерживаться ниже.

Можно импровизировать, но не рекламировать!

Ключевые слова: офис, представительство, новости, статьи, объявления.

Сайт: http://literia.ru

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Литерия. Виртуальный офис в интернете фирмам!

Мода на современные атрибуты организации, да и жизненная необходимость заставляют бежать руководителей в ногу со временем и обеспечивать разработку и сопровождение визиточного WEB – сайта.

Такой сайт, как правило, афиширует информацию о предложениях, товарах, услугах и позволяет встретиться с руководством бизнеса или ее/его support'ом.

Это называется WEB – представительством бизнеса.

Но что делать, если в банке нет достаточного количества свободных активов на разработку и содержание сайта, его наполнение и вывод на лидирующие позиции в яндексе?

Я знаю выход из этой ситуации! Придумано множество скриптов, предоставляющих услугу размещения информации о Ваших предложениях в виде объявления или описания с возможностью размещать и обновлять свои статьи навсегда. И такие каталоги, как правило, монетизируемые, с оплатой за определенный желаемый вид публикования.

Для нас интересны популярные бесплатные WEB-представительства с большим сроком размещения публикаций, без ограничений на объем данных, возможностью выделения файлов. Гораздо приятней разместить свою информацию без оплаты, тем более, что не доказано, насколько адекватна отдача от платных публикаций и будет ли она в перспективе?...

Одним из популярных сервисов открытия бесплатных WEB – представительств является бизнес – каталог «Литерия». Вам предлагаются следующие возможности:

размещение справочника по фирме с логотипом и подробным описанием, картой проезда, телефонами, факсами и пр;

размещение значительного количества новостей фирмы, статей и предложений товаров и услуг в виде объявлений;

размещение ссылок на популярные сайты;

возможность отправки сообщений участникам проекта «Литерии».

Очевидно, что для типового бюджетного WEB – представительства даже крупной фирмы, или фирмы с недостаточными финансовыми возможностями этого более, чем достаточно.

Все описанные возможности становятся доступными после обычной регистрации.

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12 лет назад
Obelchenko
Михаил 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
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