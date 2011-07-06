Тексты для смс-платников

КопирайтингЗавершен6 заявок303 просмотра
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Нужен человек, который напишет хорошие тексты на 20 так называемых смс-платников (от диет до взрослой тематики) - сайтов предоставляющих некий контент (файл, методику, инструкцию) за смс.

На каждом из платников не так уж и много текста (2-3тыс. знаков), но надо его так написать, чтобы он "цеплял" юзера и заставлял отправить смс. Опыт написания рекламных текстов у исполнителя обязательный. А если есть еще и знание и понимание НЛП вообще супер будет. Примеры, платников отпишу в личку тем, кто будет заинтересован.

12 лет назад
ntlligent
Любомир 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
BlueMoon
Наталия 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Наталия хорошо и быстро пишет. Оперативно правит, если есть замечания. И при этом стоимость ее услуг весьма умеренная. Сотрудничеством доволен.
Работать с Любомиром одно удовольствие. Человек отзывчивый, четко формулирует задания. Всегда готов к обсуждению всех нюансов и возможных вопросов, возникающих по ходу работы. Оплата моментальная. Надеюсь, что это не последнее мое сотрудничество с Любомиром. Огромное спасибо! Всем рекомендую. Оценка наивысшая.
olala777
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$14
1 день
valia_tajnon
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов(-3)
12 лет назад
$2
1 день
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