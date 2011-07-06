Тексты для смс-платников

Нужен человек, который напишет хорошие тексты на 20 так называемых смс-платников (от диет до взрослой тематики) - сайтов предоставляющих некий контент (файл, методику, инструкцию) за смс.

На каждом из платников не так уж и много текста (2-3тыс. знаков), но надо его так написать, чтобы он "цеплял" юзера и заставлял отправить смс. Опыт написания рекламных текстов у исполнителя обязательный. А если есть еще и знание и понимание НЛП вообще супер будет. Примеры, платников отпишу в личку тем, кто будет заинтересован.