SEO текст про недвижимость (подробнее в личку)

КопирайтингЗавершен16 заявок294 просмотра
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~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье.

Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать грамотно, уникально, информативно, интересно.

SEO: недвижимость в Подмосковье; купить участок; земельные участки в Подмосковье.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
Все хорошо!
Все в порядке. Рекомендую!
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