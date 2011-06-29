SEO текст про недвижимость (подробнее в личку)

Нужен человек, который напишет хорошие тексты на 20 так называемых смс-платников (от диет до взрослой тематики) - сайтов предоставляющих некий контент (файл, методику, инструкцию) за смс. На каждом из платников не так уж и много текста ...
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~2000 символов без пробелов - информация посетителю об интересности и выгодности покупки и имения в наличии земельного участка в Подмосковье.
Свести к минимуму разных "паразитов" по типу "и", "в" и т.д., написать грамотно, уникально, информативно, интересно.
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