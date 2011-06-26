Статья 2000 знаков "Обмен ссылками для сайтов"

На долгосрочное сотрудничество требуется копирайтер с очень хорошим знанием темы ИТ и безопасности в интернете — для наполнения раздела статей на одном популярном тематическом проекте. Вот примерный список того, о чем необходимо будет написать: [*]Преимущества технологии VPN, ...
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Тема полностью - "Ручной обмен ссылками для сайтов". Рерайтинг, исходники ищете самостоятельно, можно взять с любого сайта по обмену ссылками. Текст статьи должен быть грамотный и читабельный. Учтите, что есть системы по автоматическому обмену ссылками - такое не нужно. Часть статьи должна быть связана с сайтом Turbo-Link.ru. Сразу указывайте цену и сроки.
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