Нужна SEO статья на главную страницу сайта

Необходимо КАЧЕСТВЕННОЕ написание SEO!!! текстов на английском с моими ключами. Тексты будут на продвигаемых страницах, необходим человек который знает как писать сео тексты. В заявке указать примеры для каких сайтов вы писали такие тексты, ссылку на ...
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Интересует написание SEO текста на главную страницу сайта http://compleks.net/
Кол-во знаков без пробелов - 2000
Ключевые слова:
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Текст должен быть уникальным, удобным для чтения. Расчёт за статью произведу через приват 24
Статус - срочно
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