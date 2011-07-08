Статьи на тему викторин, читабельный сео-текст

$100
КопирайтингЗавершен20 заявок262 просмотра
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Нужны семь статей около 2500 знаков каждая. Тема статей викторины, телевизионные и вообще. Нужно вставить ключевые слова, список предоставл. Сообщайте вашу стоимость и сроки написания за весь заказ в комментариях к проекту.

12 лет назад
nikitony
41 годТаиланд
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$88
3 дня
Спасибо, все написали хорошо и быстро. Буду сотрудничать и дальше.
Спасибо вам, Никита, за интересную работу :) Было приятно иметь с вами дело.
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