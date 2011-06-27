Ведение сообщества в фейсбуке

Интересует написание SEO текста на главную страницу сайта http://compleks.net/ Кол-во знаков без пробелов - 2000 Ключевые слова: - металлопластиковые окна - пластиковые окна - металлопластиковые окна киев Текст должен быть уникальным, удобным для чтения. Расчёт за статью произведу ...
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Приветствую, коллеги.
Необходим грамотный специалист, который сможет полностью вести и администрировать группу в фейсбуке.
Требования:
- грамотность и культура речи
- необходимо ежедневно выполнять заранее согласованный объем работ по постингу и общению с пользователями.
- увеличивать список "живых" пользователей (не боты) естественным образом, через общение и продвижение. Возможно на группу будет идти реклама.
- придумывать темы, конкурсы, а так же участвовать в их реализации.
- умение работать в группах с высокой посещаемостью (приветствуется)
- готовить предложения по повышению активности в группе
- составление отчетов о проделанной работе
Работа ежедневная, удаленная. Обязательно — возможность постоянной связи в течение рабочего дня.
Ответственный подход к работе.
В перспективе планируются еще группы, поэтому работы может прибавится и оплата увеличится.
От вас необходима цена за работу с одной группой в течение месяца и
ссылки на примеры работ.
Спасибо.
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