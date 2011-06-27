Ведение сообщества в фейсбуке

Приветствую, коллеги.

Необходим грамотный специалист, который сможет полностью вести и администрировать группу в фейсбуке.

Требования:

- грамотность и культура речи

- необходимо ежедневно выполнять заранее согласованный объем работ по постингу и общению с пользователями.

- увеличивать список "живых" пользователей (не боты) естественным образом, через общение и продвижение. Возможно на группу будет идти реклама.

- придумывать темы, конкурсы, а так же участвовать в их реализации.

- умение работать в группах с высокой посещаемостью (приветствуется)

- готовить предложения по повышению активности в группе

- составление отчетов о проделанной работе

Работа ежедневная, удаленная. Обязательно — возможность постоянной связи в течение рабочего дня.

Ответственный подход к работе.

В перспективе планируются еще группы, поэтому работы может прибавится и оплата увеличится.

От вас необходима цена за работу с одной группой в течение месяца и

ссылки на примеры работ.

Спасибо.