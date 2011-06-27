Рерайт 30 статей

КопирайтингЗакрыт14 заявок334 просмотра
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- Темы: демонтаж метала, вывоз металлолома, куплю металлолом, металлоконструкции демонтаж, прием металлолома и др. похожие-20 статей. В статье словосочетаний три раза (в начале, в середине и в конце). Также в разных словоформах.

- 10 статей по теме "поисковой оптимизации", подробнее в личку.

- Поиск статей для рерайта с исполнителя(По поисковой оптимизации укажу "путь").

- 2000-2100 знаков

- Минимальная уникальность - 98%, однако тексты со словами с замененными русскими символами не приму.

- Оплата после проверки.

- Оперативность в реализации

- При успешной реализации - возможно дальнейшее сотрудничество.

Чтобы было понятнее повторюсь - оплата будет только после проверки. Если необходимо, могу дать по одной статьи к написанию и оплачивать после каждой статьи.

12 лет назад
fylh
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
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