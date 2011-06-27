Требуется рерайт текста.

Нужны семь статей около 2500 знаков каждая. Тема статей викторины, телевизионные и вообще. Нужно вставить ключевые слова, список предоставл. Сообщайте вашу стоимость и сроки написания за весь заказ в комментариях к проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен рерайт текста.Текст в основном технический. Вся информация в прикреплённых файлах.Оплата яндекс деньгами.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- Темы: демонтаж метала, вывоз металлолома, куплю металлолом, металлоконструкции демонтаж, прием металлолома и др. похожие-20 статей. В статье словосочетаний три раза (в начале, в середине и в конце). Также в разных словоформах. - 10 статей по ...Закрыт12 лет назад
Приветствую, коллеги. Необходим грамотный специалист, который сможет полностью вести и администрировать группу в фейсбуке. Требования: - грамотность и культура речи - необходимо ежедневно выполнять заранее согласованный объем работ по постингу и общению с пользователями. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интересует написание SEO текста на главную страницу сайта http://compleks.net/ Кол-во знаков без пробелов - 2000 Ключевые слова: - металлопластиковые окна - пластиковые окна - металлопластиковые окна киев Текст должен быть уникальным, удобным для чтения. Расчёт за статью произведу ...Завершен12 лет назад
Необходимо КАЧЕСТВЕННОЕ написание SEO!!! текстов на английском с моими ключами. Тексты будут на продвигаемых страницах, необходим человек который знает как писать сео тексты. В заявке указать примеры для каких сайтов вы писали такие тексты, ссылку на ...Закрыт12 лет назад
На крупный проект по недвижимости требуется копирайтер. Обязательно наличие портфолио. Общий объем заказа до 120 000 - 180 000 символов. Срок - 3 недели. Оптимальный кандидат будет выбран после выполнения тестового. Объем тестового задания 3000 - ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть технические профессиональные тексты, нужно на их основе написать привлекателные продающие тексты для рекламных листовок конечным потребителям. Подробности письмом.Закрыт12 лет назад
Тема полностью - "Ручной обмен ссылками для сайтов". Рерайтинг, исходники ищете самостоятельно, можно взять с любого сайта по обмену ссылками. Текст статьи должен быть грамотный и читабельный. Учтите, что есть системы по автоматическому обмену ссылками ...Закрыт12 лет назад
На долгосрочное сотрудничество требуется копирайтер с очень хорошим знанием темы ИТ и безопасности в интернете — для наполнения раздела статей на одном популярном тематическом проекте. Вот примерный список того, о чем необходимо будет написать: [*]Преимущества технологии VPN, ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно вручную написать 10 статей знаков по 2000. Шаблонизаторы - генераторы не использовать (не приму). Цена 30 руб. за 1000 знаков. Оплата по Webmoney (WMR) сразу после приема работы. Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/Promo.aspx Уникальность текста должна быть 100%. Образец реального ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад