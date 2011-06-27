Придумать название для программы

# 1 — $ 50

Требуется придумать имя для программы и облачного сервиса, созданного на ее базе, суть которой будет заключаться в возможности создания рабочего стола на удаленной машине (сервере). Т.е. по сути пользователь заходит через браузер и может использовать установленные на сервере программы, хранить требуемые файлы, обращаясь с ПО как с удаленной операционной системой и т.п.

Потенциальные клиенты - физические и юридические лица, которым требуется иметь возможность запускать одно и то же приложение, программу, базу данных и т.п. с разных физических компьютеров (в некоторых случаях несколькими пользователями), а также использовать мощности сервера для запуска с него требовательных приложений (в т.ч. с мобильных устройств).

Что требуется: уникальное запоминающееся имя программы, кратко и содержательно отражающее суть сервиса, со свободным именем в зонах .ru и .by.