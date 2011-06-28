Глубокий рерайт строительная тематика - 53 т. зн.

Нужно сделать рерайт текстов различной тематики в больших объемах. Оплата через Вебмани в рублях. Нужен человек для долгосрочного сотрудничества. размер текстов от 1 тысячи без пробелов до 2х тысяч. оплата за каждый текст или по ...