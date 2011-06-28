Глубокий рерайт строительная тематика - 53 т. зн.

КопирайтингЗакрыт23 заявки354 просмотра
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Нужно :

7 статей по ~ 6 т. збп

12 заметок по ~ 900 збп.

источники - подбираете сами, для каждого текста - не менее 3-4 источников для рерайта.

в предложениях указывайте сроки и стоимость.

для связи ICQ - 388-три52509-1

12 лет назад
stanislav-ch
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Khisamovaregina
Регина 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$1
1 день
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