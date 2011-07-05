Нужно написать статью на 2000 знаков без пробеллов.

Цена 170 руб.

Оплата по Webmoney (WMR) сразу после приема работы (не обсуждается).

Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/promo.aspx

Уникальность текста должна быть 100%.

Образец текста, выражающий тему которой нужно придерживаться, представлен ниже.

Можно импровизировать, но не рекламировать!

Ключевые слова: Литерия, офис, представительство, новости, статьи, объявления.

Сайт: http://literia.ru

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Литерия. Виртуальный офис в интернете фирмам!

Мода на современные атрибуты организации, да и жизненная необходимость заставляют бежать руководителей в ногу со временем и обеспечивать разработку и сопровождение визиточного WEB – сайта.

Такой сайт, как правило, афиширует информацию о предложениях, товарах, услугах и позволяет встретиться с руководством бизнеса или ее/его support'ом.

Это называется WEB – представительством бизнеса.

Но что делать, если в банке нет достаточного количества свободных активов на разработку и содержание сайта, его наполнение и вывод на лидирующие позиции в яндексе?

Я знаю выход из этой ситуации! Придумано множество скриптов, предоставляющих услугу размещения информации о Ваших предложениях в виде объявления или описания с возможностью размещать и обновлять свои статьи навсегда. И такие каталоги, как правило, монетизируемые, с оплатой за определенный желаемый вид публикования.

Для нас интересны популярные бесплатные WEB-представительства с большим сроком размещения публикаций, без ограничений на объем данных, возможностью выделения файлов. Гораздо приятней разместить свою информацию без оплаты, тем более, что не доказано, насколько адекватна отдача от платных публикаций и будет ли она в перспективе?...

Одним из популярных сервисов открытия бесплатных WEB – представительств является бизнес – каталог «Литерия». Вам предлагаются следующие возможности:

размещение справочника по фирме с логотипом и подробным описанием, картой проезда, телефонами, факсами и пр;

размещение значительного количества новостей фирмы, статей и предложений товаров и услуг в виде объявлений;

размещение ссылок на популярные сайты;

возможность отправки сообщений участникам проекта «Литерии».

Очевидно, что для типового бюджетного WEB – представительства даже крупной фирмы, или фирмы с недостаточными финансовыми возможностями этого более, чем достаточно.

Все описанные возможности становятся доступными после обычной регистрации.

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