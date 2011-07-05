Нужна помощь в продвижении сайта www.kislis.com в форумах женской тематики. Алгоритм: 1. Ваша база форумов (тематика: для женщин, покупки одежды, шопинг и т.п.), регистрируетесь там и набиваете 2-3 сообщения. Требования к форумам: платные домены в зонах .ru, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать статью на 2000 знаков без пробеллов.
Цена 170 руб.
Оплата по Webmoney (WMR) сразу после приема работы (не обсуждается).
Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/promo.aspx
Уникальность текста должна быть 100%.
Образец текста, выражающий тему которой нужно придерживаться, представлен ниже.
Можно импровизировать, но не рекламировать!
Ключевые слова: Литерия, офис, представительство, новости, статьи, объявления.
Сайт: http://literia.ru
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Литерия. Виртуальный офис в интернете фирмам!
Мода на современные атрибуты организации, да и жизненная необходимость заставляют бежать руководителей в ногу со временем и обеспечивать разработку и сопровождение визиточного WEB – сайта.
Такой сайт, как правило, афиширует информацию о предложениях, товарах, услугах и позволяет встретиться с руководством бизнеса или ее/его support'ом.
Это называется WEB – представительством бизнеса.
Но что делать, если в банке нет достаточного количества свободных активов на разработку и содержание сайта, его наполнение и вывод на лидирующие позиции в яндексе?
Я знаю выход из этой ситуации! Придумано множество скриптов, предоставляющих услугу размещения информации о Ваших предложениях в виде объявления или описания с возможностью размещать и обновлять свои статьи навсегда. И такие каталоги, как правило, монетизируемые, с оплатой за определенный желаемый вид публикования.
Для нас интересны популярные бесплатные WEB-представительства с большим сроком размещения публикаций, без ограничений на объем данных, возможностью выделения файлов. Гораздо приятней разместить свою информацию без оплаты, тем более, что не доказано, насколько адекватна отдача от платных публикаций и будет ли она в перспективе?...
Одним из популярных сервисов открытия бесплатных WEB – представительств является бизнес – каталог «Литерия». Вам предлагаются следующие возможности:
размещение справочника по фирме с логотипом и подробным описанием, картой проезда, телефонами, факсами и пр;
размещение значительного количества новостей фирмы, статей и предложений товаров и услуг в виде объявлений;
размещение ссылок на популярные сайты;
возможность отправки сообщений участникам проекта «Литерии».
Очевидно, что для типового бюджетного WEB – представительства даже крупной фирмы, или фирмы с недостаточными финансовыми возможностями этого более, чем достаточно.
Все описанные возможности становятся доступными после обычной регистрации.
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