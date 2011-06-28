Описание товаров и добавление их на сайт (одежда)

$250
КопирайтингЗакрыт14 заявок319 просмотров
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Нужно ведение каталога товаров на сайте интернет магазина одежды:

Добавление товаров в каталог, указание размеров и описание их.

Описание нужно около 500 знаков, вот в таком стиле:

http://www.elitdress.ru/catalog/product_info.php?products_id=42721

желателен опыт работы в oscommerce

работы много, постоянная.

важна оперативность, высокая производительность, грамотность.

оплата Яндекс деньги, Вебмани 1 раз в 2 дня.

стоимость 1 описания 15 рублей.

12 лет назад
mariakom
Мария 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
Yu-web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$50
10 дней
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