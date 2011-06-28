Описание товаров и добавление их на сайт (одежда)

Разыскивается девушка, чтобы постоянно вести блок статей "Fashion журнал" в интернет магазине женской одежды (пример www.test.s-os.ru). Потребуется как написание своих статей с привязкой к определенным товарам или категориям (для продвижения товаров), так и организация рерайтинга ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно ведение каталога товаров на сайте интернет магазина одежды:
Добавление товаров в каталог, указание размеров и описание их.
Описание нужно около 500 знаков, вот в таком стиле:
http://www.elitdress.ru/catalog/product_info.php?products_id=42721
желателен опыт работы в oscommerce
работы много, постоянная.
важна оперативность, высокая производительность, грамотность.
оплата Яндекс деньги, Вебмани 1 раз в 2 дня.
стоимость 1 описания 15 рублей.
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