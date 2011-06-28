Написание статей+рерайтинг статей на тему Fashion

Разыскивается девушка, чтобы постоянно вести блок статей "Fashion журнал" в интернет магазине женской одежды (пример www.test.s-os.ru).

Потребуется как написание своих статей с привязкой к определенным товарам или категориям (для продвижения товаров), так и организация рерайтинга статей по неосновным темам (для массовки и привлечения целевого трафика).

Сотрудничество будет происходить по этапам:

1) утверждение списка тем 2) утверждение римеров статей 3) начало сотрудничества

Знакомьтесь с сайтом и пишите ваш список тем + ваши мысли/предложения. Шаблонные ответы удаляем на автомате.

С уважением.