Нужно написать статью на 2000 знаков без пробеллов. Цена 170 руб. Оплата по Webmoney (WMR) сразу после приема работы (не обсуждается). Уникальность нужно проверить здесь: http://miratools.ru/promo.aspx Уникальность текста должна быть 100%. Образец текста, выражающий тему которой нужно придерживаться, представлен ниже. Можно ...
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Нужно сделать рерайт текстов различной тематики в больших объемах. Оплата через Вебмани в рублях. Нужен человек для долгосрочного сотрудничества.
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