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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Всё хорошо. Дмитрий пишет тексты вовремя. Качественно и информативно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Отличная работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$100
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена оперативно, регулярно присылались статьи заранее обговоренными партиями. Всё в срок и вовремя.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Еленой. Четко сформулировала задачу и быстро оплатила работу, хотя с моей стороны были некоторые недочеты, за которые приношу извинения.
$20
10 баллов
14 лет назад
Отлично выполнил работу !Точно и в срок! Будем заказывать еще.Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Все, что нужно фрилансеру) Однозначный +
$20
10 баллов
14 лет назад
Впервые работали с Дмитрием и, надеюсь, что не в последний раз. Оперативно справляется с поставленными задачами, а качество работы не может не радовать. От меня огромный плюс.+++
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко ставит задачу, быстро проверяет результат и сразу оплачивает сделанную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначный плюс.
Копирайтинг
8 отзывов
$1.5/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга