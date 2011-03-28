imposter

Дмитрий imposter

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг для наполнения сайта по электромонтажу и электроремонту
Всё хорошо. Дмитрий пишет тексты вовремя. Качественно и информативно.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
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bruks71
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется написание статей на сайты
Написание статей
Отличная работа
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Elena--S
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Рерайт 100 тыс. знаков о недвижимости
Работа выполнена оперативно, регулярно присылались статьи заранее обговоренными партиями. Всё в срок и вовремя.
Было очень приятно работать с Еленой. Четко сформулировала задачу и быстро оплатила работу, хотя с моей стороны были некоторые недочеты, за которые приношу извинения.
Ответный отзыв
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нужен рерайт
Отлично выполнил работу !Точно и в срок! Будем заказывать еще.Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Все, что нужно фрилансеру) Однозначный +
Ответный отзыв
the_jul
Юлия 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Рерайт с размещением
Впервые работали с Дмитрием и, надеюсь, что не в последний раз. Оперативно справляется с поставленными задачами, а качество работы не может не радовать. От меня огромный плюс.+++
Отличный заказчик, четко ставит задачу, быстро проверяет результат и сразу оплачивает сделанную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначный плюс.
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Копирайтинг
8 отзывов
$1.5/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга