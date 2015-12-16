Требуются грамотные люди для написание статей по тематике Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в теме, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
Копирайтинг для наполнения сайта по электромонтажу и электроремонту
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