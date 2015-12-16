Копирайтинг для наполнения сайта по электромонтажу и электроремонту

КопирайтингЗавершен10 заявок261 просмотр
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Готов заказать порядка 150-200 штук статей по электромонтажу и электроремонту своими руками. Средний объем статьи 2000 - 4000 символов, есть подробное ТЗ.

Примеры текстов, которые нравятся: jelektro.ru.

Опыт написания текстов на эту тему обязателен. Покажите примеры своих лучших работ, пишите цену за 1000 символов, оставляйте скайп.

8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imposter
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
4 дня
Всё хорошо. Дмитрий пишет тексты вовремя. Качественно и информативно.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
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