Товары в онлайн-магазине

КопирайтингЗакрыт27 заявок398 просмотров
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Здравствуйте. Нужен человек для выкладывания товара с одного онлайн магазина на другой. С рерайтом описания (примерно 500 символов). Движок Opencart. Товаров больше 10000. 

Желающим просьба написать контакты и цену за карточку товара. 

8 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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