Строительная тема, терминология. Читатели - инженеры и архитекторы

Здравствуйте.

Необходимо написать статьи на тему строительство (разделы) Общее количество знаков — 80000 знаков. Подробное ТЗ дам одному исполнителю. Ключей нету, но темы сложные, читатели - архитекторы и инженеры.

Оплата 55 руб./1000 знаков, вебмани.

Проверка на уникальность Адвего обычная проверка.

Сроки — 16 ноября.

Прошу обратить внимание, тексты не просто как выбрать окна или какое напольное покрытие выбрать. Тексты эти с техническим уклоном, читать люди будут, знающие все тонкости строительства, поэтому ищу специалиста в данной области, знающий терминологию в строительстве.

Оплата частями.