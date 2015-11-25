Рерайт новостей

КопирайтингЗавершен4 заявки262 просмотра
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Пример новости для рерайта: http://regnum.ru/news/economy/2004352.html

Текст должен быть без грамматических ошибок и легко читабельным.  100% уникальность не требуется.

Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 40 рублей.

Текущий объем примерно - 5-6 подобных новостей. Исходные статьи я предоставлю. После рерайта, объем каждой новости не должен превышать 2500 знаков.

Нужно сегодня. Оплата Яндес.Деньги.

8 лет назад
cep
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Vasilisa001
Василиса 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Все было сделано как и договаривались.
Отличный заказчик. Оплата своевременная. Не требует ничего сверх заявленного в задании. Рекомендую.
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