Текст для лендинга

$16
КопирайтингЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг   

Имеется бриф на 7-8 стр…    

Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста    

От вас примеры работ ?    

Оплата: 1 000 рублей 

На задание дается: 7-8 часов

8 лет назад
unimobkz
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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