Рерайт текстов с исходником

Приветствую.

Требуется 30 статей каждая в среднем 1500-3000 знаков без пробелов максимум.

Нужно сделать грамотный рерайт с сохранением структуры и вставкой ключей (на каждый текст 5-6 штук). Покажу пример готового текста исполнителю (скину на почту)

Важно сделать качественный рерайт, а не просто набор уникальных несуразных слов!

Отвечу на все вопросы исполнителю. Выберу несколько человек

К работе надо будет приступать сразу же после обсуждения деталей

Общие требования:

Уникальность – 90 ETXT – не меньше

Отсутствие орфографических ошибок

Сохранение единого стиля.

Соблюдение сроков – в день сдавать по 5 текстов

Предлагаю:

оплата после проверки – вебмани. 40р за 1000 знаков.

Отзыв – работаем через типовую услугу

Отвечу на все интересующие вопросы