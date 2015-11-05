Написать 4 текста для портфолио веб-разработчика

В страны: Чехия,Словакия,Франция,Латвия,Нидерланды, Британия,США [b]ЗАпросы для каждой статьи на примере Латвии:[/b] Виза в латвию для граждан Украины Необходимые Документы на визу в Латвию Сколько стоит виза в Латвию Приглашение (если нужно) [b]Требования к статьям:[/b] отсутствие " воды" в текстах Первое в списке ключевое слово ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список тем
1) Разработка сайтов на ModX, Битрикс и OpenCart
2) Дизайн сайтов
3) Качественные лендинги
4) Поддержка сайта
Каждый минимум 1000 символов
- Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Написать 40 статей на женскую тематику - календарь беременности 1 статья объем от 6000 уникальность свыше 95% , воды не более 15% тошнота ниже 50% Все статьи однотипные, по плану(по пунктам): 1 развитие малыша на ... неделе 2 что происходит с мамой ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать порядка 20 текстов (описаний услуг) для детективного агентства. Прежде чем писать, необходимо тщательно вникнуть в суть вопроса, посмотреть конкурентов и грамотно, доступно, привлекательно описать услугу так, чтобы тексты мотивировали посетителя на обращение ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $75
За деньги или без Нужен желательно короткий рассказ или сценарий обязательно состоящий из двух частей. В части быль- пронзительно показать боль с текущей безнадегой В сказочно/фантастической части - доступном подсознанию языком, описать согласованный с главными кукловодами ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день. Необходимо написать 30 сео-статей. Объем от 2000 до 3000 символов, в зависимости от того, сколько надо, чтобы раскрыть тему (без воды) Заголовок = ключевому слову = о чем статья К каждой статье найти уникальную картинку. можно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо оригинальное описание услуг риэлтора, преимуществ работы с риэлтором в разделы: купить квартиру, продать квартиру, оформить документы. Тексты по 3000 зн., а дальше посмотрим как сработаемся. От Вас примеры работ в данной сфере.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, чтобы постить сообщения на форуме, подогревать тему. Желательно наличие чувства юмора, владение современным сленгом. Тематика - произвольная. Для начала 50 (не длинных) сообщений. То есть нужно просто зайти на форум и общаться там. Детали скину в личку.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо написать статьи на тему строительство (разделы) Общее количество знаков — 80000 знаков. Подробное ТЗ дам одному исполнителю. Ключей нету, но темы сложные, читатели - архитекторы и инженеры. Оплата 55 руб./1000 знаков, вебмани. Проверка на уникальность Адвего ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Требуется 30 статей каждая в среднем 1500-3000 знаков без пробелов максимум. Нужно сделать грамотный рерайт с сохранением структуры и вставкой ключей (на каждый текст 5-6 штук). Покажу пример готового текста исполнителю (скину на почту) Важно сделать качественный ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Пример новости для рерайта: http://regnum.ru/news/economy/2004352.html Текст должен быть без грамматических ошибок и легко читабельным. 100% уникальность не требуется. Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 40 рублей. Текущий объем примерно - 5-6 подобных новостей. Исходные статьи я ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад