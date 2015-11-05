Написать 4 текста для портфолио веб-разработчика

Всем добрый день. Необходимо написать 30 сео-статей. Объем от 2000 до 3000 символов, в зависимости от того, сколько надо, чтобы раскрыть тему (без воды) Заголовок = ключевому слову = о чем статья К каждой статье найти уникальную картинку. можно ...