Постить сообщения на форуме

КопирайтингЗавершен8 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, чтобы постить сообщения на форуме, подогревать тему.

Желательно наличие чувства юмора, владение современным сленгом.

Тематика - произвольная. Для начала 50 (не длинных) сообщений.

То есть нужно просто зайти на форум и общаться там.

Детали скину в личку.

8 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранные исполнители
lug999999
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Четко, по-мужски, справился с задачей. Понял что требуется и выполнил на должном уровне. Конечно рекомендую.
Отличный заказчик. Задание понятно. Всегда на связи. Оплата сразу. Всем рекомендую.
vikingclaus
Светлана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$6
2 дня
Света отлично справляется. И с остроумием, и с логикой - полный порядок. Если требуется творческий подход - то, что надо. Спасибо
Отличный заказчик, который ставит конкретные задачи. Своевременная оплата. Рекомендую !
  • Похожие заказы

  • Написать 7 статей о получении виз

    В страны: Чехия,Словакия,Франция,Латвия,Нидерланды, Британия,США [b]ЗАпросы для каждой статьи на примере Латвии:[/b] Виза в латвию для граждан Украины Необходимые Документы на визу в Латвию Сколько стоит виза в Латвию Приглашение (если нужно) [b]Требования к статьям:[/b] отсутствие " воды" в текстах  Первое в списке ключевое слово ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Строительная тема, терминология. Читатели - инженеры и архитекторы

    $50

    Здравствуйте. Необходимо написать статьи на тему строительство (разделы) Общее количество знаков — 80000 знаков. Подробное ТЗ дам одному исполнителю. Ключей нету, но темы сложные, читатели - архитекторы и инженеры. Оплата 55 руб./1000 знаков, вебмани. Проверка на уникальность Адвего ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт текстов с исходником

    Приветствую.  Требуется 30 статей каждая в среднем 1500-3000 знаков без пробелов максимум.  Нужно сделать грамотный рерайт с сохранением структуры и вставкой ключей (на каждый текст 5-6 штук). Покажу пример готового текста исполнителю (скину на почту) Важно сделать качественный ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт новостей

    Пример новости для рерайта: http://regnum.ru/news/economy/2004352.html Текст должен быть без грамматических ошибок и легко читабельным.  100% уникальность не требуется. Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 40 рублей. Текущий объем примерно - 5-6 подобных новостей. Исходные статьи я ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст для лендинга

    $16

    Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг    Имеется бриф на 7-8 стр…     Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста     От вас примеры работ ?     Оплата: 1 000 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заказ уникальных статей

    Нужно написать 3 уникальные статьи по новым товарам Apple от 2,5к каждая. Также понадобится описание для товаров для лучшей индексации, но сначала статьи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт статей спортивного сайта

    Здравствуйте!  Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru),  Ставка 40 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная!  Файл загружен работы мало.  2 статьи всего. Срок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи по Форекс тематике

    Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике.  Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс  (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах  Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничество

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание 350 качественных статей на строительную тематику

    Здравствуйте! Требуется написание 350 статей (рерайт) на строительную тематику. Размер одной статьи ~6 т.с. без пробелов. Стоимость 1 т.с. б.п. 30 рублей Откликайтесь на проект и присылайте примеры своих работ! С уважением, Михаи

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад