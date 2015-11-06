Написать 7 статей о получении виз

Здравствуйте. Необходимо написать статьи на тему строительство (разделы) Общее количество знаков — 80000 знаков. Подробное ТЗ дам одному исполнителю. Ключей нету, но темы сложные, читатели - архитекторы и инженеры. Оплата 55 руб./1000 знаков, вебмани. Проверка на уникальность Адвего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В страны:
Чехия,Словакия,Франция,Латвия,Нидерланды, Британия,США
ЗАпросы для каждой статьи на примере Латвии:
Виза в латвию для граждан Украины
Необходимые Документы на визу в Латвию
Сколько стоит виза в Латвию
Приглашение (если нужно)
Требования к статьям:
отсутствие " воды" в текстах
Первое в списке ключевое слово обязательно должно быть вписано в первый абзац!
Объем текста – от 2500 до 3500 символов
Процент вхождений – 2%
Специализированные термины – Добавляем: тематические слова
Структура: списки(обязательно), абзацы(2-5 предложений) подзаголовки
уникальность: 100% по адвего.
Цену указывать за 1000 знаков
В заявке указывайте скайп для связи
Оплата через вебмани или через приват24
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Требуется 30 статей каждая в среднем 1500-3000 знаков без пробелов максимум. Нужно сделать грамотный рерайт с сохранением структуры и вставкой ключей (на каждый текст 5-6 штук). Покажу пример готового текста исполнителю (скину на почту) Важно сделать качественный ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Пример новости для рерайта: http://regnum.ru/news/economy/2004352.html Текст должен быть без грамматических ошибок и легко читабельным. 100% уникальность не требуется. Оплата: за 1000 символов (без пробелов) – 40 рублей. Текущий объем примерно - 5-6 подобных новостей. Исходные статьи я ...Завершен8 лет назад
- $16
Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг Имеется бриф на 7-8 стр… Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста От вас примеры работ ? Оплата: 1 000 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать 3 уникальные статьи по новым товарам Apple от 2,5к каждая. Также понадобится описание для товаров для лучшей индексации, но сначала статьи.Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания или изменения статей на спортивном сайте. Традиционно требуется уникальность (100% по text.ru), Ставка 40 руб. за 1000 зпб. *** тыс. знаков. Или ваша цена договорная! Файл загружен работы мало. 2 статьи всего. Срок ...Завершен8 лет назад
Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике. Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничествоКопирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется написание 350 статей (рерайт) на строительную тематику. Размер одной статьи ~6 т.с. без пробелов. Стоимость 1 т.с. б.п. 30 рублей Откликайтесь на проект и присылайте примеры своих работ! С уважением, МихаиКопирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Не технические. От вас грамотное исплонение, от меня оплата 60-65 рублей за тыс. Сейчас требуется 20 статей. Оставляйте свой емейл.Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, друзья! Нужен ответственный копирайтер, который умеет писать статьи без «воды» и раскрывать тему полностью. [b]Требуются статьи следующего характера:[/b] [list][*]Информационные, раскрывающие полностью тему вопроса[*]Средний объем статьи 6000 знаков без пробелов – может быть меньше, может больше[*]Тематика статей ...Завершен8 лет назад