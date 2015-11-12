Написать 30 коротких сео-статей для сайта (Объем от 2000 до 3000с)

КопирайтингЗавершен4 заявки174 просмотра
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Всем добрый день.

Необходимо написать 30 сео-статей. Объем от 2000 до 3000 символов, в зависимости от того, сколько надо, чтобы раскрыть тему (без воды)

Заголовок = ключевому слову = о чем статья

К каждой статье найти уникальную картинку. можно взять не уникальную и попробовать ее перевернуть. после этого проверить на уникальность.

Уникальность текста ближе к 100%

Тематика: строительство домов.

Примеры заголовков:

строительство домов из СИП панелей

СИП панели дома под ключ

строительство домов из SIP панелей

проекты домов из СИП панелей цена

построить дом из СИП панелей

Пожалуйста, указывайте стоимость за одну статью и сроки. 

8 лет назад
soda13
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$4
1 день
Замечательный копирайтер! Вежливый, сроки соблюдает, корректировки вносит, пишет хорошо. Рекомендую!
Приятный в общении человек, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!
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