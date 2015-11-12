Написать 30 коротких сео-статей для сайта (Объем от 2000 до 3000с)

Всем добрый день.

Необходимо написать 30 сео-статей. Объем от 2000 до 3000 символов, в зависимости от того, сколько надо, чтобы раскрыть тему (без воды)

Заголовок = ключевому слову = о чем статья

К каждой статье найти уникальную картинку. можно взять не уникальную и попробовать ее перевернуть. после этого проверить на уникальность.

Уникальность текста ближе к 100%

Тематика: строительство домов.

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Пожалуйста, указывайте стоимость за одну статью и сроки.