Фантастика поцелуя

За деньги или без Нужен желательно короткий рассказ или сценарий обязательно состоящий из двух частей. В части быль- пронзительно показать боль с текущей безнадегой В сказочно/фантастической части - доступном подсознанию языком, описать согласованный с главными кукловодами пошаговый путь, как всем выйти живыми из разворачивающегося кризиса, и не просто выжить, а дальше жить так как только мечтали. Откуда такая благодать? да все просто- технологии, у которых две стороны, и в ядерном аду, ни какие океаны с убежищами ни чего, ни кому не гарантируют. Подробности в ссылке http://www.kissproject.info/2015/10/blog-post_19.html