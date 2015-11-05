40 статей на женскую тематику

КопирайтингЗакрыт11 заявок220 просмотров
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Написать 40 статей на женскую тематику - календарь беременности

1 статья объем от 6000

уникальность свыше 95% , 

воды не более 15%

тошнота ниже 50%

Все статьи однотипные, по плану(по пунктам):

1 развитие малыша на ... неделе

2 что происходит с мамой (ощущения, ...)

...

Заголовки  стандартные: Первая неделя беременности , вторая ...., придумывать ненужно

40 статей делю на 6-8 заявок, как вам удобней

Сроки щадящие, сдача в договорной срок

За шаблонку много не плачу, могу рассмотреть новичков с парой + отзывов

Сроки, цену, коротко о себе, пожалуйста пишите

8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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